استشهاد جندي واصابة اخر غرب قضاء الطوز

2021/03/24 | 22:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/ اعلن مصدر امني عن استشهاد جندي واصابة اخر بتعرض نفذه عناصر داعش الارهابي استهدف نقطه عسكرية في منطقه عبود غرب قضاء الطوز جنوب كركوك ./انتهى

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