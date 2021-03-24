جيروم باول: ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يعكس التفاؤل بشأن الاقتصاد

2021/03/24 | 22:35 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه غير قلق بشأن الارتفاع الأخير في عوائد السندات طويلة الأجل، مشيراً إلى أنها تعكس على ما يبدو التفاؤل

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