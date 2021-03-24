مرور نينوى تحاسب سائقي الخصوصي الذين يعملون كأجرة

2021/03/24 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مديرية مرور نينوى عدد من مفارزها في شوارع مدينة الموصل بمحافظة نينوى ضمن حملاتها المشددة بحق سائقي المركبات الخصوصي الذين يعملون بصفة اجرة (تكسي).

وكشفت مرور نينوى في بيان لها، ان الغرامة قد تصل الى حجز المركبة وفرض الغرامة القانونية، وكذلك التشديد من اجراءات المخالفة المتعلقة بالوقوف الممنوع والسير بعكس اتجاه السير.

وفي ختام البيان، دعت مرور نينوى اصحاب المركبات الالتزام بالتعليمات.

من جهتهم اشتكى بعض حملة الشهادات ممن حرموا من التعيين ولم يجدوا فرص عمل ولجأوا الى عمل الاجرة (التكسي)، هذا ما اشار اليه الخريج عبدالله الحمداني الذي يعمل بسيارة خصوصي بصفة (تكسي).

في سياق متصل عبر المواطن احمد الطائي عن هذا الاجراء بانه في الاتجاه الصحيح ولكن لا بد من المتابعة المستمرة من أجل تطبيق القانون.

واكد المواطن محمد عطية ضرورة التشديد من قبل رجال المرور لأن السواق لاسف غير ملتزمين بتعليمات المرور ولايطبقون قواعد المرور التي تتسبب بحوادث كثيرة.

وذكر احد سائقي الاجرة ان هناك موظفين ويعملون بسياراتهم الخصوصي اجرة هذا ما اشار اليه احمد الدباغ، البطالة و قلة فرص العمل تحول تطبيق الكثير من القوانين وتقلل الالتزام باجراءات المرور و هيئة النقل

PUKmedia مثنى النهار

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