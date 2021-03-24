اختتام بطولة كروية في داقوق

2021/03/24 | 22:43 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أختتمت عصر اليوم الأربعاء، بطولة دوري داقوق بكرة القدم بأجراء المباراة النهائية بين فريقي الطيار وازادي التي جرت على ملعب نادي داقوق الرياضي وحضرها ممثل مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكوردستاني وانتهت لصالح فريق ازادي وبعد الأنتهاء وزعت الجوائز والهدايا على الفرق الثلاثة الفائزة وأيضا الحكام المشرفين والمنضمين لهذه البطولة .

PUKmedia عمر اواره

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