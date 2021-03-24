فوائد غير متوقعة للفياغرا (الحبة الرزقاء)

2021/03/24 | 22:43 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اظهرت دراسة طبية حديثة، الاربعاء، فوائد غير متوقعة لدواء "الفياغرا" الذي يجري تناوله في العادة لمعالجة مشكلة الانتصاب لدى الرجال، لاطالة عمر الرجال والوقاية من مضاعفات مرض تصلب الشرايين التاجية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، ان هذه الدراسة عملت على المقارنة بين مجموعتين من الرجال المصابين مسبقا بمرض تصلب الشرايين التاجية والضعف الجنسي في الوقت نفسه.

قامت المجموعة الأولى التي تضم 16 ألفا و500 مشارك بأخذ الفياغرا أو ما يعرف بـ"الحبة الزرقاء"، بينما قامت المجموعة الثانية وعدد أفرادها ألفين بأخذ دواء "البروستاديل" الذي يوسع الأوعية الدموية ويساعد على تدفق الدم إلى العضو التناسلي للرجل.

وقال الباحث مارتن هولزمان، وهو أحد المشرفين على الدراسة، إن الأشخاص الذين تناولوا الفياغرا عاشوا لمدة أطول مقارنة بمن أخذوا دواء البروستاديل.

وأضاف أن النتائج تؤكد وجود "علاقة سببية"، أي وجود رابط بين الفياغرا وهذه المنافع الصحية، لكن ليس ثمة تفسير واضح للأمر.

وينجم مرض تصلب الشرايين التاجية بالأساس عن تشكل مواد دهنية، تقف بمثابة عقبة وحاجز أمام التدفق السلس للدم، وفي هذه الحالة يقع الاضطراب ويرتبك إمداد السائل الحيوي في جسم الإنسان.

أما الضعف الجنسي وسط الرجال فتتم معالجته بالدواءين، أي عن طريق الفياغرا، أو إعطاء حقنة من البروستاديل الذي يوسع الأوعية الدموية.

وفي وقت سابق، كان الخبراء يوصون مرضى تصلب الشرايين التاجية بعدم أخذ الفياغرا لأنها تقوم بخفض ضغط الدم في جسم الإنسان، عندما تؤدي وظيفتها في زيادة الانتصاب، وهو ما ينذر بالتعرض لأزمة قلبية.

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