الداخلية تبحث اسباب انتشار المخدرات

2021/03/24 | 22:45 - المصدر: السومرية نيوز

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بحثت وزارة الداخلية، اليوم الاربعاء، اسباب انتشار المخدرات ومعالجتها وتم طرح مجموعة من التوصيات بهذا الشأن.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وكيل الوزارة لشؤون الشرطة الفريق عماد محمد محمود حضر ممثلاً عن وزير الداخلية عثمان الغانمي، ورشة العمل التي اقيمت في مديرية التدريب والتاهيل في مقر الوزارة هذا اليوم بحضور مستشار الوزير وعدد من المدراء العامين في الوزارة ووكالة الوزارة لشؤون الشرطة حيث نوقشت عدد من المواضيع المهمة اهمها اسباب انتشار ظاهرة المخدرات ومعالجتها".

وأضاف البيان أنه "تم طرح مجموعة من التوصيات وتفعيل دور المديرية في ملاحقة تجار ومروجي المخدرات وكذلك التعاون مع وزارة الصحة ودور وسائل الاعلام في توعية وتثقيف المجتمع وضبط الحدود من خلال شرطة الكمارك".

وشدد وكيل الوزارة على "الاجراءات القانونية بحق المخالفين والمتهمين والقاء القبض على من يتاجر بالمواد المخدرة"، موجهاً بـ"زج جميع ضباط ومنتسبي المديرية بدروات تطويرية داخلية وخارجية لصقل مهاراتهم وكسب خبرات اكثر في مجال الحد من انتشار هذه الظواهر السلبية".

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