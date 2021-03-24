النزاهة تستقدم قائمقام قضاء الرفاعي المقال على خلفية تهم فساد (وثيقة)

2021/03/24 | 22:47 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدر مكتب نزاهة ذي قار، أمراً باستقدام قائممقام قضاء الرفاعي المقال كاظم موسى عطا، على خلفية تهم فساد.

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وبحسب وثيقة صادرة عن المكتب، إلى مديرية بلدية الرفاعي/ القانونية، تلقى "ناس" نسخة منها الأربعاء (24 آذار 2021): "قرار محكمة تحقيق الناصرية المختصة بقضايا النزاهة بتاريخ 26/1/2021، يرجى تبليغ المتهمين كل من (كاظم موسى عطا ومحسن عبد حمادي) بالحضور الى مكتبنا لصدور أمر استقدام بحقهم وفق احكام المادة (331 عقوبات) للمخالفات المرتكبة من قبلهم بخصوص الاضبارة الاستثمارية الخاصة بالعقار تسلسل (3078/كرد) في الرفاعي".

وتنص المادة 331 من قانون العقوبات "يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين:كل موظف او مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظيفته او امتنع عن اداء عمل من اعمالها بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد او بقصد منفعة شخص على حساب آخر او على حساب الدولة"٢٠‏/١١‏/٢٠١٩.

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