الزيادي: عدم اجراء انتخابات الخارج يعد مخالفة دستورية

2021/03/24 | 22:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد

اكد النائب عن تحالف سائرون بدر الزيادي، الاربعاء، ان عدم اجراء انتخابات الخارج يعد مخالفة للدستور، لافتا الى ان هكذا قرار لم يحدث سابقا.

وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “هناك قوى سياسية تسعى إلى تعديل قانون الانتخابات من اجل تأجيل عملية الاقتراع”.

واضاف ان “قرار مفوضية الانتخابات القاضي بعدم اجراء انتخابات الخارج، مفاجئ ولم تسبقه مناقشة ويعد مخالفة دستورية”.

وبين ان “بعض القوى السياسية قدمت طعناً بقرار المفوضية لدى المحكمة، حيث ان بعض تلك القوى لا تريد إجراء الانتخابات في موعدها المحدد”.



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