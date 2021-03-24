واشنطن: 4 دول تمثل تهديداً عسكرياً للناتو

2021/03/24 | 22:51 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي اعتبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران تمثل تهديدا عسكريا بالنسبة للولايات المتحدة ودول الغرب بشكل عام.وقال بلينكن، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول الناتو في بروكسل، إن الحلف يواجه 3 فئات من التهديدات أهمها العسكرية وبعدها الاقتصادية والتكنولوجية ومن …

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