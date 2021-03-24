2021/03/24 | 22:51 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن رئيس الهيأة التطبيعية لاتحاد الكرة، اياد بنيان، انسحابه من الترشيح لانتخابات اللجنة الاولمبية الوطنية.ومن المقرر ان تعقد الجمعية العامة للجنة الأولمبية، في العاصمة بغداد، مؤتمرين انتخابيين، صباح يومي الخميس والجمعة المقبلين.وقال حسين علي، مدير المكتب الإعلامي للجنة الأولمبية، في بيان رسمي: “مؤتمر يوم الخميس سيكرس لانتخاب العناصر المميزة، وممثلة العنصر النسوي، وممثلي اللاعبين الأولمبيين، وممثلي الاتحادات غير الأولمبية المعترف بها من قبل الأولمبية الدولية”.وأضاف: “فيما سيكرس مؤتمر يوم الجمعة لانتخاب المكتب التنفيذي”.وختم: “المؤتمران سيقامان بحضور ممثلين عن اللجنة الأولمبية الدولية، والمجلس الأولمبي الآسيوي، من خلال برنامج (زووم) عبر شبكة الإنترنت، بصفة مراقب، فيما ستحرر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اياد بنيان ينسحب من الترشيح للجنة الاولمبية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اياد بنيان ينسحب من الترشيح للجنة الاولمبية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اياد بنيان ينسحب من الترشيح للجنة الاولمبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).