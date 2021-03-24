بعد اتهامه بالتحرش.. إقالة منصف السلاوي من رئاسة

2021/03/24 | 22:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصدرت الإقالة من مجلس إدارة شركة "جلاكسو سميث كلاين" أو "GSK"، المساهم الأكبر في شركة "غالفاني بيوإلكترونكس"، بعد تسلم "GSK" خطاب يحتوي على مزاعم تحرش وسلوك "غير مناسب" تجاه موظف.

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