عيب في زجاجات فايزر يوقف التطعيم به في دولة آسيوية

2021/03/24 | 23:00 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ علقت هونغ كونغ استخدام لقاح فايزر، الأربعاء، بعد أن أبلغ موزع صيني المدينة، بأن دفعة واحدة من اللقاح كان بها أغطية زجاجات معيبة.وقالت الحكومة هناك إن إجراء التعليق تم اتخاذه مباشرة بعد الكشف عن الواقعة، فيما تم يتم التحقق حول الموضوع من قبل شركتي “فوسن فارما” الصينية للتوزيع، وشركة “بيونتك”.لم تجد شركتا […]

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