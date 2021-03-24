إنتاج النفط الأمريكي يرتفع إلى 11 مليون برميل يومياً

2021/03/24 | 23:05 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- أحمد شوقي: ارتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط إلى 11 مليون برميل يومياً خلال الأسبوع الماضي، مع تراجع قوي للواردات الأمريكية من الخام.

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