وزارة الثقافة تتلقى دعوة مصرية للمشاركة في مسابقة نجيب محفوظ العالمية للرواية

2021/03/24 | 23:05 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تلقت وزارة الثقافة والسياحة والاثار ، دعوة للمشاركة في مسابقة نجيب محفوظ العالمية للرواية في مصر والعالم لعام 2021.وينظم المجلس الأعلى للثقافة في مصر المسابقة بجائزة مقدارها/ 75/ الف جنيه مصري لأفضل رواية مصرية، و/75 / الف جنيه مصري لأفضل رواية عربية ".وتتضمن شروط المسابقة ان تمنح الجائزة لأفضل الروايات المنشورة خلال عامي 2019 – 2020 للمصريين والعرب المقيمين في الخارج"./انتهى2

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