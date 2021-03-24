الحكومة تصرح بشأن الرواتب والمخصصات بموازنة 2021 وتعديل سعر الصرف

2021/03/24 | 23:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، الاربعاء، عن المخصصات الجديدة المضافة للرواتب في موازنة 2021، مشددا اطلاقها لان البلد في ازمة.

وقال ناظم في حديث متلفز تابعه nrt عربية، (24 آذار 2021)، انه "لا بد من معالجات لما حدث من عجز على الرواتب بسبب تغيير سعر الصرف والعجز الذي أصاب الرواتب إذا ما اقرت الموازنة"، موضحا انه"اذا ثبتت ضرائب على رواتب الموظفين فستقل قيمتها بعد تصاعد الأسعار ولا بد من معالجات عبر المخصصات وهذا ما نفكر به".

واضاف انه "لا صحة لما نقل عني من تصريح بأن الحكومة غير ملزمة بأي تغيير بسعر الصرف من قبل البرلمان"، مبينا انه "لا يجوز لمتحدث باسم الحكومة أن يرجم بالغيب بشأن احتمالية تغيير الصرف للحكومة الحالية صلات إيجابية مع إقليم كردستان وهناك نفس من الأريحية في النقاشات وهناك عقدة حاليا تتعلق بحصة الإقليم في الموازنة وما زالت قيد التفاوض".

واشار ناظم الى انه "هذه العقدة طالت واستدامت ولا بد أن تحل، نحن الآن سندخل الشهر الرابع دون إيجاد حلول لبعض العقد ومنها حصة الإقليم"، لافتا الى انه "لا نستطيع التكهن بموعد إقرار الموازنة يوم السبت المقبل من عدمه".

وتابع "بالنسبة لجائحة كورونا، فالعالم سائر نحو الانفتاح مع توفر العراق، ونحن في العراق سننفتح مع الوضع العالمي بتوفير اللقاح وهو الخيار الأهم"، مبينا ان "انتشار اللقاح يعني السير نحو الانفتاح والحياة الطبيعية وسيكون هناك اجتماع لوزراء السياحة العرب في السعودية الشهر المقبل لإصدار قرار عربي بشأن الانفتاح على الوضع العالمي للسياحة".

N.A

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