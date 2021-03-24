فيديو لاعترافات القيادي في تنظيم داعش ’حسان عبدالله هلال’

2021/03/24 | 23:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

بثت القوات الأمنية، الاربعاء، اعترافات القيادي في تنظيم داعش "حسان عبد الله هلال " الذي سلم نفسه إلى جهاز مُكافحة الإرهاب في جبال مخمور.

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