2021/03/24 | 23:36 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: غلب الهبوط على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، ليتراجع "ناسداك" بنحو 2 بالمائة، مع خسائر قطاع التكنولوجيا.

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