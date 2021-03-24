همام الشماع لـ / نينا / : اي قرار من البرلمان لتغيير سعر الصرف .. غير ملزم 

2021/03/24 | 23:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد مستشار رئيس مجلس النواب للشؤون الاقتصادية همام الشماع ان : الحكومة هي التي قامت بتغيير سعر الصرف عبر وزارة المالية بالضغط على البنك المركزي وفقا للورقة البيضاء.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان : الحكومة لن تعيد سعر الصرف الى ماكان عليه سابقا حتى لو كان هناك قرار برلماني لانه قرار غير ملزم من الناحية الدستورية لان البرلمان لايستطيع التدخل بعمل الحكومة .واضاف الشماع ان : اختصاص البرلمان تشريع الموازنة التي تقدمها الحكومة لذلك هو لايستطيع الضغط لاعادة سعر الصرف الى ماكان عليه ولو اصدر البرلمان قانون الموازنة متضمنا تغيير سعر الصرف فبامكان الحكومة والبنك المركزي الطعن امام المحكمة الاتحادية بان الموازنة مخالفة للدستور.وتطالب كتل وقوى سياسية وفعاليات شعبية واقتصادية بعودة سعر صرف الدولار لوضعه القديم بعد ان تسبب سعر الصرف الحالي بارتفاع اسعار المنتجات الاساسية التي اثرت على اصحاب الدخل المحدود والعوائل تحت خط الفقر بشكل خاص./انتهى3

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