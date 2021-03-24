دراسة: نزلات البرد العادية يمكن أن توفر مستوى من الحماية ضد كورونا

2021/03/24 | 23:38 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ منوعات كشفت دراسة أن فيروس الزكام الشائع يمكن أن يوفر مستوى معينا من الحماية ضد فيروس كورونا، حيث أكد علماء في مركز أبحاث الفيروسات التابع لجامعة جلاسكو، أن الفيروس الأنفي الذي يسبب نزلات البرد يتسبب في استجابة مناعية فطرية يبدو أنها تمنع تكاثر الفيروس في الجهاز التنفسي.وأظهرت الأبحاث السابقة أن التفاعلات بين …

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