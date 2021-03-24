بيان شديد اللهجة.. الصحة تحذر من استمرار استهانة المواطنين والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالإجراءات الوقائية

2021/03/24 | 23:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل

أعلى معدل بإصابات كورونا منذ بدء

الجائحة، مؤكدة أن الوضع الوبائي

يتصاعد بشكل خطير.

وقالت الوزارة في بيان تلقت وكالة نون

الخبرية، نسخة منه، "لقد بذلت وزارة

الصحة

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