الاعمار: سيتم إعداد محضر نهائي لجولة المباحثات الوزارية الثلاثية

2021/03/24 | 23:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعاكدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، انه سيتم اعداد محضر نهائي لجولة المباحثات الوزارية بين العراق والأردن ومصر.وذكر المركز الاعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "وزيرة الاعمار والاسكان والبلديات العامة نازنين محمد وسو، شاركت في جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والأردني حضورياً، بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية المُغلقة.واضاف، ان المباحثات التي انطلقت في العاصمة الاردنية عمان اليوم، اكدت رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي.واشار الى ان الجانب العراقي حرص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات الحيوية.وتابع، ان الوفد العراقي دعا الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق؛ للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة.واوضح، انه سيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث؛ لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال انعقاد القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد.

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