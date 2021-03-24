قوباد طالباني يعزي بوفاة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

2021/03/24 | 23:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان برقية تعزية الى سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، بوفاة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، فيما يأتي نص البرقية:

صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن الله سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم.

إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد وللشعب الاماراتي الشقيق بأحر التعازي وصادق المواساة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء.

إنا لله وإنا إليه راجعون

قوباد طالباني

نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان

PUKmedia

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