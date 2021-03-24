2021/03/24 | 23:47 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عنصر من "داعش" يسلم نفسه للقوات العراقية بعد 3 سنوات قضاها في الجبال (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/03/24 | 23:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عنصر من "داعش" يسلم نفسه للقوات العراقية بعد 3 سنوات قضاها في الجبال (فيديو)) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عنصر من "داعش" يسلم نفسه للقوات العراقية بعد 3 سنوات قضاها في الجبال (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).