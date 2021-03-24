2021/03/24 | 23:49 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى استمرار موجة الغبار التي تضرب عدة مناطق في البلاد، مع تقدم كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضاً في درجات الحرارة.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وقال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (24 آذار 2021): إنه "على الرغم من نشاط الرياح، أغلب الغبار كان عالقاً في طبقات الجو العليا مع غبار خفيف ومتوسط تأثرت به بعض المناطق، والتوقعات تشير إلى استمرار تواجد الغبار الليلة ويوم غد الخميس خصوصاً في مناطق الجنوب، وسيكون أغلبه غبار عالق، مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط في مناطق جنوب البلاد لتصل سرعتها إلى 35 كم في الساعة".

وأضاف، "ستستمر زخات الأمطار في المرتفعات الجبلية القريبة من تركيا وإيران الليلة ويوم غد الخميس كدهوك وأربيل والسليمانية وإجراء من شمال الموصل، ويصاحبها تساقط الثلوج في المرتفعات الجبلية، بينما تشهد حالياً مناطق شرق المنطقة الوسطى الكوت، وديالى، تواجد سحب ربما تصاحبها زخات أمطار الليلة، وهي فرصة ضعيفة"، مبيناً "اما باقي المناطق فمن المتوقع أن تشهد أجواء مستقرة مع بعض السحب المتفرقة".

وعن درجات الحرارة أوضح الأسدي، "من المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال يوم غد مقارنة بدرجات اليوم، وذلك بسبب تقدم كتلة هوائية باردة مصاحبة للمنخفض الجوي التي قد تستمر عدة أيام".

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ليوم غد الخميس:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: موجة الغبار تواصل نشاطها وكتلة هوائية تُخفض درجات الحرارة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: موجة الغبار تواصل نشاطها وكتلة هوائية تُخفض درجات الحرارة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).