لقطات تكشف تأثير الناقلة الجانحة في قناة السويس على الملاحة في المنطقة

2021/03/24 | 23:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت مواقع متخصصة بمراقبة حركة الملاحة البحرية على الإنترنت خرائط تبين حجم أزمة السير في البحر التي تسببت بها باخرة ترفع علم بنما كانت قد علقت في قناة السويس، الثلاثاء، بفعل تأثير الرياح على مسارها.

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