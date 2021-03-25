2021/03/25 | 00:08 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نظم مركز الشبكة للدراسات والبحوث الاستراتيجية في مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي، اليوم الاربعاء، حلقة نقاشية بعنوان (مبادرة الحوار الوطني..الواقع والتحديات).واكد بيان المكتب الاعلامي لمجلس امناء شبكة الاعلام العراقي تابعه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بافتتاح مركز شبكة الإعلام للدراسات..



مجلس الأمناء يناقش مبادرة الحوار المركز الخبري الوطني.

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