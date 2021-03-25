2021/03/25 | 00:10 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمر البابا فرنسيس بخفض رواتب الكرادلة

10% وتقليص أجور رجال دين آخرين يعملون

بالفاتيكان من أجل الحفاظ على وظائف

الموظفين العاديين بعد أن أضرت جائحة

فيروس كورونا بدخل الفاتيكان.

وقال الفاتيكان إن الباب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البابا فرنسيس يأمر بخفض رواتب الكرادلة للحفاظ على وظائف الموظفين العاديين) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البابا فرنسيس يأمر بخفض رواتب الكرادلة للحفاظ على وظائف الموظفين العاديين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).