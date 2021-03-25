لجنة المرأة تنفي تلقيها بلاغات من نساء المخيمات عن حوادث اغتصاب أو تحرش

2021/03/25 | 00:20 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

نفت لجنة المرأة والطفل النيابية، الأربعاء، تلقيها أي مناشدات من نساء داخل مخيمات اقليم كردستان قد تعرضن للاغتصاب أو التحرش، مؤكدة أنها ماضية في تعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية.

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وقالت رئيسة اللجنة ميسون الساعدي، خلال حديث أجرته معها الزميل نور الماجد، تابعه "ناس" (24 اذار 2021): إنه "لم تصلنا أي مناشدات من نساء داخل المخيمات في إقليم كردستان، شكن تعرضهن لاغتصاب او تحرش"، لافتة إلى أن "قسماً من الناجيات رفضن العودة الى مناطقهن بحكم ديانتهم المغلقة والتقاليد، خاصة من الناجيات الإيزيديات".

وبشأن المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، أكدت الساعدي أن "اللجنة مع تعديل نص هذه المادة، ولم يتم ركنها، لكن قانون المحكمة الاتحادية اضطرنا إلى الانشغال عنها قليلا".

وأوضحت أن "اللجنة مع سلامة المحضون وتؤيد التعديل الذي يخدم الوالدين وفق القانون"، معتبرة أن "الأب مظلوم في هذه المادة فيما يخص حق المشاهدة".

وتنص المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية على أن "الأم أحق بحضانة الولد وتربيته، حال قيام الزوجية وبعد الفرقة، ما لم يتضرر المحضون من ذلك، وأن للأب النظر في شؤون المحضون وتربيته وتعليمه، حتى يتم العاشرة من العمر".

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