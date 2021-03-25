هبوط طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث

2021/03/25 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي، مع استمرار ارتفاع التكاليف.

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