البيتكوين تتحول للهبوط بنحو 2% وتتداول أدنى 54 ألف دولار

2021/03/25 | 00:23 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت عملة البيتكوين للهبوط بأكثر من 2 بالمائة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لتهبط أدنى 54 ألف دولار.

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