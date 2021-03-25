"هبة الأسد" تثير زوبعة في لبنان.. ومستشفيات تفضح "اللعبة"

2021/03/25 | 00:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نام اللبنانيون بالأمس وقد أحصوا كامل أزماتهم التي يعانون منها في البلاد، ليستفيقوا على وزير صحتهم، حمد حسن، يعلن من خلف الحدود، وتحديدا من العاصمة السورية، دمشق، عن كارثة صحية في لبنان ما كانوا قد سمعوا بها بعد، ولكنها في إعلان الوزير نفسه "انحلت" برعاية الرئيس السوري، بشار الأسد.

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