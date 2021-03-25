أنباء عن اعتقال ناشطات في السعودية بعد اختراق حساباتهن على مواقع التواصل

2021/03/25 | 01:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن حساب "معتقلي الرأي" على تويتر اعتقال "عدد من الشابات" في السعودية على خلفية نشاطهن على مواقع التواصل الاجتماعي، ووصف الاعتقال بأنه "تعسفي"

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