عبدالملك المخلافي مستشار الرئيس اليمني لـ (الزمان): المبادرة السعودية حركت جمود الأزمة اليمنية

2021/03/25 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭- ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ أكد‭ ‬عبدالملك‭ ‬المخلافي‭ ‬مستشار‭ ‬الرئيس‭ ‬اليمني‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬هاتفي‭ ‬مع‭ (‬الزمان‭) ‬أن‭ ‬المبادرة‭ ‬السعودية‭ ‬خلقت‭ ‬وضعا‭ ‬جديدا‭ ‬وحرّكت‭ ‬الجمود‭ ‬في‭ ‬الأزمة‭ ‬اليمنية‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬نجاحها‭ ‬يتوقف‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬الحوثيين‭ ‬لها‭ ‬لأن‭ ‬الحكومة‭ ‬اليمنية‭ ‬تجاوبت‭ ‬مع‭ ‬المبادرات‭ ‬كافة‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭.‬وأضاف‭ ‬المخلافي‭ ‬أن‭ ‬مرجعية‭ ‬الحوثي‭ ‬تخالف‭ ‬المرجعيات‭ ‬كافة‭ ‬التي‭ ‬أجمع‭ ‬عليها‭ […]

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