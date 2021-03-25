2021/03/25 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام ثماني‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭ ‬مرّت‭ ‬على‭ ‬بدء‭ ‬الحرب‭ ‬الامريكية‭ ‬على‭ ‬العراق‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتغيير‭ ‬حكم‭ ‬الحزب‭ ‬الواحد‭ ‬والحاكم‭ ‬المطلق‭ ‬الذي‭ ‬استغرق‭ ‬خمساً‭ ‬وثلاثين‭ ‬سنة،‭ ‬وقطف‭ ‬العراقيون‭ ‬نتائج‭ ‬ذلك‭ ‬الحكم‭ ‬بزجّهم‭ ‬في‭ ‬حرب‭ ‬مع‭ ‬القوة‭ ‬الاعظم‭ ‬بالارض‭ ‬بغياب‭ ‬القناعة‭ ‬والاستعداد‭ ‬النفسي‭ ‬والمادي‭ ‬وبسلاح‭ ‬أشبه‭ ‬بالبدائي،‭ ‬كما‭ ‬قطفوا‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬وصف‭ ‬لها‭ […]

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