مباحثات عراقية قطرية حول استقرار الوضع الاقليمي

2021/03/25 | 01:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭ – ‬اربيل ‭ – ‬الزمان أعلن‭ ‬العراق،‭ ‬الأربعاء،‭ ‬عن‭ ‬تنسيق‭ ‬المواقف‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬والسياسية‭ ‬وتعزيز‭ ‬أواصر‭ ‬التعاون‭ ‬الثنائي‭.‬فيما‭ ‬تلقى‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬العراقية‭ ‬دعوة‭ ‬من‭ ‬امير‭ ‬قطر‭ ‬لزيارة‭ ‬الدوحة‭.‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬مصطفى‭ ‬الكاظمي‭ ‬خلال‭ ‬استقباله‭ ‬وزير‭ ‬الخارجية‭ ‬القطري‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬ثاني‭ ‬الذي‭ ‬زار‭ ‬بغداد‭ ‬امس،‭ ‬إن‭ ‬العراق‭ ‬يرغب‭ ‬بتعزيز‭ […]

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