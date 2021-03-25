كناب مرقوم - عباس علي العلي

2021/03/25 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي كتاب مرقوممن الأساليب المعرفية في إيصال الفكرة في القرآن الكريم خاصة إذا ما تم وطرح مفهوم أو فكرة غريبة أو حديثة أو مستحدثة، أن يباشر النص فورا في تحديد مفهوم عام لها أو شرح للمعنى الوارد، مثلا (إنا أنزلناه في ليلة القدر* وما أدراك ما ليلة القدر)، لم يترك النص القارئ أو المستمع للتأويلات خاصة وأنه يسمع لأول مرة بهذه الجملة، فيأتي الجواب سريعا (ليلة القدر خير من ألف شهر ....)، وكثيرة هي الأ ......





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