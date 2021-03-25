قرابة 100 دولة تطالب بإلغاء احتكار الملكية / شركات الأدوية العملاقة تعيق منح امتياز انتاج اللقاحات - رشيد غويلب

2021/03/25 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب شهد الأسبوع الثاني من آذار الحالي مفاوضات بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية في جنيف، بشأن تعليق العمل بحق براءة اختراع اللقاح خلال فترة تفشي وباء كورونا من أجل توفير اللقاح للجميع وبأسرع وقت ممكن.



والشيء نفسه ينطبق على إبرام عقود التوريد مع شركات الأدوية التي تصنع اللقاحات، اذ لا يمكن للهند وجنوب إفريقيا وقرابة 100 دولة أخرى، فرض التعليق الضروري للعمل بحق الملكية على أكبر شركات الأدوية م ......





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