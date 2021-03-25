الماركسية كعلم 3 - طلال الربيعي

2021/03/25 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي الماركسية، في رأينا الراسخ، هي في الواقع اشتراكية علمية (بدون علامات اقتباس مشكِكِة), وبالتالي فهي بعيدة كل البعد عن أي نوع من الدين او الميتافيزيقيا.



وعندما نقول ان الماركسية علم, فهذا لا يعني حتمية انصياعنا الى التعريف الانجلوساكسوني للعلم ومساواته بالعلم الطبيعي, وكما يفعل اتباع الماركسية المبتذلة من ستالينيين قدامى او جدد.



مساواة الماركسية بالعلم الطبيعي يذكرنا بمحاولات علماء النفس اعت ......





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