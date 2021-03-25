بغداد تستعد للقمة الثلاثية بين الكاظمي والسيسي وعبد الله الثاني

2021/03/25 | 03:12 - المصدر: الصباح

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بغداد: الصباح القاهرة: إسراء خليفة

تستعدّ العاصمة بغداد، لانعقاد القمة الثلاثية بين رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني، بينما انطلقت في العاصمة الأردنية عمّان أمس الأربعاء، جولة المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والأردني حضورياً، بمشاركة الوفد الوزاري المصري عبر الدائرة التلفزيونية

المغلقة.

وعلمت مراسلة “الصباح” في القاهرة، أن “وفد المقدمة الخاص بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيغادر اليوم الخميس متوجهاً الى بغداد من أجل التحضير لاجتماع القمة الثلاثي بين الكاظمي والسيسي وعبد الله الثاني”.

وتعد زيارة السيسي للعراق، هي الأولى، وسيتناول اجتماع القمة ملفات اللجنة الثلاثية وما توصلت إليه في اجتماع اللجان خلال الأشهر

الماضية.

وفي عمّان، أكد وزير التخطيط خالد بتّال النجم، رئيس الوفد العراقي للتحضير للقمة بين البلدان الثلاثة، “رغبة الحكومة العراقية بتفعيل مذكرات التفاهم على أرض الواقع، التي شهدت تطوراً ملموساً وتتجه نحو خطوات إيجابية، بعد أن قطعت أشواطاً متقدمة في مجالات التبادل التجاري والصناعي”.

وأشار إلى أن “الجانب العراقي حريص على الإسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة الهادفة إلى تعميق التنسيق والتعاون والتكامل الستراتيجي بين الدول الشقيقة الثلاث في جميع القطاعات

الحيوية”.

وناقش الوفد العراقي في العاصمة الأردنية عمان، التعاون المشترك لتأهيل المصانع العراقية ذات الأولوية، وإنشاء المدينة الاقتصادية العراقية الأردنية، فضلاً عن تفعيل شركة الجسر العربي للنقل البحري، وناقشت الوفود، أيضًا، مذكرات التفاهم الموقعة بشأن التعاون الزراعي والأمن الغذائي، فضلاً عن مجالات الصناعات الدوائية والمبيدات الزراعية والصناعات الكيمياوية.

ودعا الوفد العراقي، الفرق الفنية من الجانبين الأردني والمصري، إلى زيارة العراق؛ للاطلاع على المواقع المحددة لإقامة المشروعات المدرجة ضمن مذكرات التفاهم الموقعة.

وسيتم إعداد المحضر النهائي لجولة النقاشات، وعرضه أمام زعماء الدول الثلاث؛ لغرض الوصول إلى التوصيات الختامية التي ستتم المصادقة عليها خلال القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد.

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