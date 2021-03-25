القضاء يختار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية

2021/03/25 | 03:12 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: محمد الأنصاري

اختارَ مجلس القضاء الأعلى، أمس الأربعاء، التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا، مبيناً أنه سيتم إرسال قائمة الأسماء التي تضم هذا التشكيل إلى رئيس الجمهورية لإصدار مرسوم جمهوري بتعيينهم.

وقال بيان صادر عن المجلس: “عقد القضاة المنصوص على مناصبهم في المادة (3/ ثانياً) من قانون التعديل الأول للأمر (30) لسنة 2005 (قانون المحكمة الاتحادية العليا) اجتماعا صباح أمس الاربعاء الموافق 24 /3 /2021 ضم كلاً من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، ورئيس المحكمة الاتحادية العليا مدحت المحمود، ورئيس الادعاء العام سالم محمد نوري، ورئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود».

وأضاف البيان أنه “تم اختيار رئيس ونائب الرئيس وعدد من أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، الأصل والاحتياط”، وأشار الى أنه “سيتم إرسال التشكيل الجديد للمحكمة الى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينهم في مناصبهم، وسوف تعقد مداولات لاحقة خلال الأيام القادمة لاختيار بقية الأعضاء».



وفي بيان لاحق، أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أسماء القضاة المكلفين باختيار التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا.



وذكر البيان، أن “التشكيل الجديد للمحكمة الاتحادية العليا تضمن اختيار رئيس هيئة الإشراف القضائي جاسم محمد عبود لمنصب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة جنايات الأنبار سمير عباس لمنصب نائب رئيس المحكمة، ورئيس محكمة استئناف واسط غالب عامر، ورئيس محكمة استئناف النجف حيدر جابر، وعضو محكمة التمييز أيوب عباس، والمشرف القضائي حيدر علي نوري، وعضو الهيئة التمييزية في استئناف صلاح الدين خلف أحمد، أعضاء أصلاء في المحكمة».



فضلاً عن “اختيار رئيس محكمة استئناف الكرخ خالد طه، ورئيس محكمة استئناف البصرة عادل عبد الرزاق، وعضو محكمة التمييز منذر إبراهيم بمنصب أعضاء احتياط في المحكمة».

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