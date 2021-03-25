فيسبوك يعلن حظر مجموعات قراصنة صينية تستهدف الأويغور

2021/03/25 | 03:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن موقع فيسبوك، الأربعاء، حظر مجموعة من القراصنة المتمركزين في الصين كانوا قد استخدموا الموقع لاستهداف البعض من أبناء أقلية الأويغور الذين يعيشون خارج البلاد.

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