بداية متواضعة لفرنسا ومخيبة لهولندا ومفرحة لبلجيكا والبرتغال في تصفيات مونديال 2022

2021/03/25 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق منتخب فرنسا نتيجة مخيبة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه في كأس العالم، وذلك بسقوطه على أرضه بفخ التعادل أمام أوكرانيا، فيما خسرت وصيفته كرواتيا بصورة مفاجئة أمام سلوفينيا، وألحق التركي، براق يلماز، خسارة مثيرة بهولندا.فيما حصدت كل من البرتغال وبلجيكا النقاط الثلاث في الجولة الأولى من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

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