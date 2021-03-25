الداخلية المغربية تتّهم المؤرّخ والناشط المعطي منجب بتضليل الرأي العام

2021/03/25 | 05:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتّهمت وزارة الداخلية المغربية، مساء الأربعاء، المؤرّخ والناشط الحقوقي الفرنسي-المغربي المعطي منجب بالسعي إلى تضليل الرأي العام الوطني والدولي والمسّ بالصورة الحقوقية للمملكة بسبب تصريحات أدلى بها لدى خروجه من السجن ووضعتها الوزارة في خانة الادّعاءات المغرضة.

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