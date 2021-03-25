الأمم المتحدة تؤكد تعرض محققة في قضية خاشقجي لتهديد سعودي

2021/03/25 | 05:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، "دقة" مزاعم المحققة المستقلة التي عملت في السابقة لصالح المنظمة، أغنيس كالامارد، حول "تهديد مسؤول سعودي كبير" لها على خلفية مشاركتها في التحقيق حول مقتل الصحفي، جمال خاشقجي

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