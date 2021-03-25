التحالف الدولي ضد داعش يستعرض إنجازاته خلال عامين بسوريا

2021/03/25 | 06:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا والعراق لمحاربة تنظيم داعش عن أبرز الإنجازات التي حققها على مدى العامين الأخيرين من نشاطه في سوريا، بما يشمل القضاء على الزعيم السابق للتنظيم، أبو بكر البغدادي.

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