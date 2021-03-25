للمرة الأولى..

2021/03/25 | 06:36 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأميركي، اليوم الأربعاء، على تعيين راشيل ليفين مرشحة الرئيس جو بايدن لشغل منصب مساعد وزير الصحة، وهي أول متحولة جنسيا، يؤكد المجلس تعيينها.

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