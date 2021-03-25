الحدود البرية الإيرانية-العراقية مغلقة حتى 4 أبريل

2021/03/25 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام شؤون الحدود بوزارة الداخلية الإيرانية، حسين قاسمي، استمرار اغلاق المنافذ البرية بين إيران والعراق حتى 4 نيسان/أبريل مضيفا، ان هذا القرار...

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