العراق يسجل أعلى معدل إصابات يومي بـ’كورونا’.. والصحة تحذر !!

2021/03/25 | 06:44 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل أعلى معدل من الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الجائحة، مؤكدة أن الوضع الوبائي يتصاعد بشكل خطير....

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