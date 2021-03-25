الولايات المتحدة تعلق على إطلاق

2021/03/25 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت القيادة العسكرية الأميركية في المحيط الهادئ، الأربعاء، إن إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يسلط الضوء على التهديدات التي تمثلها بيونغ يانغ على جيرانها والمجتمع الدولي.

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