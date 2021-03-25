عتاق يوم آخر - هاشم مطر

2021/03/25 | 07:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاشم_مطر والله في حيرة من امري هل اقفز خطوة الى الأمام أم ارجع خطوة؟ما إن يحل هذا اليوم من كل عام حتى يلتبس الأمر عليّ.



فمع نهاية الأسبوع الأخير من آذار وقتما تشق البراعم جفونها نحو الضوء، يزداد اللبس عليّ بأكثر من حال فهل اسرق من الوقت ساعة أم امنحه ساعة.



ثم أين ستذهب تلك الساعة بزيادتها ونقصانها في المحفل الأثيث لهذا الفَلك المبجل، وما قيمتها أصلاً؟رافقني هذا الارتباك فأشعرني بوخز وجوديٍّ دفع ......





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